Congressistas assistidos por previdência especial acumulam aposentadorias e ganham até R$ 65 mil

O deputado Humberto Souto exerceu cinco mandatos como deputado federal a partir de 1975, pela Arena e pelo PFL. Em agosto de 1995 foi empossado ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), onde ficou por nove anos. Aposentou-se, com vencimentos integrais, e retornou à Câmara em 2007, para cumprir mais dois mandatos, agora pelo PPS. Como aposentado, recebe hoje R$ 27,8 mil pelo Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC) e mais R$ 37,2 mil pelo tribunal – um total de R$ 65 mil. Mais uma herança do plano de previdência dos congressistas, que é mantido quase que totalmente com dinheiro público. Aos 82 anos, Souto continua na ativa. Tomou posse como prefeito de Montes Claros (MG) há pouco mais de um mês.

Criado em novembro de 1963, o generoso plano de previdência ganhou o seu primeiro aposentado com apenas seis meses de vida: o deputado Paulo de Tarso Santos. Nos primeiros quatro anos, foram sete aposentadorias. O IPC foi extinto em 1999, mas continuou tragando recursos públicos, já que a conta das pensões ficou para a União. Os beneficiários do IPC receberam R$ 2,3 bilhões em 18 anos. Só no ano passado, a farra custou R$ 122 milhões aos cofres da Câmara. E ainda teve as despesas do Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), que substituiu o IPC e pagou R$ 22 milhões a ex-deputados aposentados ou seus pensionistas.

Os dois planos juntos têm hoje 529 deputados aposentados e 462 pensionistas – viúvas e filhos de ex-parlamentares. Ainda engatinhando, o PSSC paga aposentadoria a 48 ex-deputados. Como mostrou reportagem publicada no Congresso em Foco na terça-feira (7), os deputados podem se aposentar depois de apenas um ano de mandato.

Entre as inúmeras vantagens do plano de previdência parlamentar está a reaposentadoria – uma prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para os segurados do INSS em decisão tomada em outubro do ano passado. Os parlamentares que retornam ao mandato depois de aposentados voltam a contribuir para o PSSC. Após quatro anos, se não forem reeleitos, têm um acréscimo de R$ 3,8 mil na aposentadoria. Eles têm direito a aposentadoria aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuições. Hoje, 24 deputados em exercício estão com a aposentadoria suspensa. Quando deixarem a Câmara ou o Senado, onde cumprem mandato, terão sua aposentadoria ampliada.

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ao Congresso em Foco que a reforma da Previdência não vai acabar com o plano de seguridade dos congressistas. Quem tiver direito adquirido poderá exercê-lo. E haverá uma regra de transição – ainda não definida – para quem estiver no exercício do cargo. Os deputados e senadores eleitos a partir de 2018 terão que se adequar às regras gerais do funcionalismo público estabelecidas na reforma da Previdência.

Anões, mensaleiros

Entre os deputados aposentados pelo plano de previdência parlamentar há políticos que tiveram ou ainda têm destaque na vida pública nacional. Em alguns casos, o destaque não é nada positivo: são “anões do Orçamento”, mensaleiros e investigados pela Operação Lava Jato. Há ainda mais casos de acúmulo de aposentadorias. O ex-deputado e ex-senador José Jorge recebe R$ 12 mil pelo IPC, além dos R$ 38 mil pagos pelo TCU. Esses pagamentos são acumulados porque o IPC era considerado um plano de previdência privada, embora as aposentadorias atualmente sejam pagas pela União.

Estão na folha de pagamento do plano dos congressistas os ex-governadores Jaques Wagner (PT-BA) e Germano Rigotto (PMDB-RS). Wagner recebe R$ 12,6 mil pelo plano parlamentar e R$ 19,3 mil como ex-governador, enquanto Rigotto recebe R$ 11,6 mil como ex-deputado e R$ 30,4 mil do governo gaúcho.

O mensaleiro Roberto Jefferson (PTB-SP) foi condenado, em 2012, a sete anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, após denunciar esquema de compra de votos no Congresso. A pena de Roberto Jefferson foi perdoada pelo Supremo, em março do ano passado, com base no decreto presidencial do indulto natalino. Recebe aposentadoria de R$ 23,3 mil.

Condenado a quatro anos e oito meses por corrupção ativa, José Genoino (PT-SP) teve a pena extinta no ano passado, quando cumpria prisão domiciliar. Recebe R$ 25,2 mil de aposentadoria. Condenado a sete anos e 10 meses por corrupção passiva a lavagem de dinheiro, Valdemar Costa Neto (PR-SP) teve a pena perdoada em maio do ano passado. Tem aposentadoria de R$ 21,3 mil.

O ex-líder do PMDB Genebaldo Correia (BA), que renunciou ao mandato ao ser acusado de envolvimento em fraudes no escândalo dos “anões do Orçamento”, recebe R$ 12 mil de aposentadoria. Entre os acusados na Lava Jato estão os ex-parlamentares baianos João Leão (PP), Mário Negromonte (PP) e Jaques Wagner (PT) – este também ex-governador da Bahia.

Câmara

A Câmara apresentou a seguinte explicação para as aposentadorias tão precoces aprovadas poucos anos, ou até meses, após a criação do IPC. “A Lei 4.284, de 20 de novembro de 1963, que instituiu o IPC, previa a possibilidade de ex-congressista recolher as contribuições para completar os oito anos (carência) necessários para a aposentadoria. Para o gozo imediato do benefício, o parlamentar deveria recolher de uma só vez o montante correspondente. Há ainda os casos de aposentadoria por invalidez, que independe de tempo de contribuição”, diz nota da Câmara.

Sobre os parlamentares condenados que são aposentados, a Câmara informou: “No caso da aposentadoria, assim como no RGPS e também no regime dos servidores públicos, não existe qualquer previsão legal de se perder o benefício em caso de condenação em ação criminal ou civil. Quanto à pensão por morte, perde o direito ao benefício o beneficiário condenado por crime doloso do qual tenha resultado a morte do contribuinte”.

A Câmara salienta que a reaposentadoria está prevista em lei: “Se o deputado aposentado voltar a exercer o mandato e optar por contribuir para o PSSC (Lei 9.506/97, Art. 1º, § 6º, IV) nesse período, poderá averbar esse tempo para atualizar os valores. Lembrando que o exercício de mandato suspende o benefício da aposentadoria que o deputado estiver recebendo”.

RELAÇÃO DE DEPUTADOS APOSENTADOS PELO (IPC e PSSC) Atualizada até 31/12/2016 ADHEMAR SANTILLO 01/01/1986 ADOLFO ANTONIO FETTER JUNIOR 21/01/2004 ADROALDO MARLY STRECK 01/02/1999 AECIO DE BORBA VASCONCELOS 03/04/1998 AFFONSO ARINOS DE MELLO FRANCO FILHO 06/12/1966 AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA FILHO 01/02/1991 AIRTON BERNARDO ROVEDA 05/12/2011 AIRTON ESTEVENS SOARES 01/02/1987 AIRTON LANGARO DIPP 01/02/2003 AIRTON SANDOVAL SANTANA 05/01/1994 ALBERTO GOLDMAN 01/01/1997 ALCENI ANGELO GUERRA 17/10/1996 ALCESTE MADEIRA DE ALMEIDA 01/02/2007 ALCEU DE DEUS COLLARES 03/03/1983 ALCIDES FRANCISCATO 01/02/1987 ALCIR DE MELO PIMENTA 01/02/1983 ALDO DA SILVA FAGUNDES 01/02/1983 ALDO PINTO DA SILVA 01/02/1995 ALDO SILVA ARANTES 01/02/1999 ALERCIO DIAS 22/12/1992 ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS 01/02/2015 ALEXANDRE MACHADO DA SILVA 28/01/1983 ALMINO MONTEIRO ALVARES AFFONSO 14/05/1965 ALOISIO MARCOS VASCONCELOS NOVAIS 01/02/1995 ALOYSIO MARIA TEIXEIRA FILHO 01/09/1994 ALTAIR CHAGAS 01/02/1987 ALVARO FERNANDES DIAS sem informação AMADEU LUIZ DE MIO GEARA 01/02/1987 AMILCAR ALVES DE QUEIROZ 05/10/1990 ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU 29/12/2014 ANGELINO ROSA 03/03/1983 ANNA MARIA MARTINS SCORZELLI RATTES 12/01/1999 ANTONIA LUCIA NAVARRO BRAGA 01/02/1995 ANTONIO ALVES DE MORAIS 01/02/1987 ANTONIO CARLOS KONDER REIS 01/02/2003 ANTONIO CARLOS NANTES DE OLIVEIRA 01/02/1983 ANTONIO CARLOS ROSA FLORES 01/02/1987 ANTONIO CARNEIRO ARNAUD 24/02/1987 ANTONIO DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA 03/04/1998 ANTONIO DELFIM NETTO 01/02/2007 ANTONIO DOS SANTOS SOARES CAVALCANTE 01/02/1999 ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO 01/02/2011 ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE 01/02/1983 ANTONIO HENRIQUE BITTENCOURT CUNHA BUENO 01/02/2003 ANTONIO JESUS DIAS 24/05/1993 ANTONIO MARTINS ANNIBELLI 01/02/1983 ANTONIO MAZUREK 01/02/1987 ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA 22/04/1987 ANTONIO ROBERTO SOARES 08/05/2014 ANTONIO SERAFIM VENZON 07/04/2004 ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA FILHO 01/02/1991 ANTONIO SOARES DIAS 01/02/1987 ANTONIO TIDEI DE LIMA 20/06/1995 ARACELY DE PAULA 13/11/2014 ARMANDO GONCALVES COSTA 01/02/1999 ARMANDO SOUZA PINHEIRO 01/02/1995 ARNALDO DE ABREU MADEIRA 01/02/2011 ARNO MAGARINOS 01/02/1995 ARTENIR WERNER 01/02/1991 ARY KARA JOSE 01/02/2003 ARY RIBEIRO VALADAO 01/08/1996 ASSIS CANUTO 14/09/1998 ATILA FREITAS LIRA 07/04/1997 AUGUSTO LINS E SILVA NETTO 01/02/1979 AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO 27/07/2003 AURELIO PERES 01/02/1987 BASÍLIO VILLANI 01/02/2003 BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO sem informação BENEDITO DE CARVALHO SÁ 01/02/2007 BENEDITO DE FIGUEIREDO 16/02/1995 BENITO DA GAMA SANTOS 01/02/2003 BONIFÁCIO JOSE TAMM DE ANDRADA 01/02/1999 BRAZ DE ASSIS NOGUEIRA 01/02/1975 CARLOS ALBERTO CAVALCANTE DE SOUZA 05/11/2014 CARLOS ALBERTO COTTA 01/02/1991 CARLOS ALBERTO TAVARES CAMPISTA 01/02/1999 CARLOS AUGUSTO ALVES SANTANA 25/05/2011 CARLOS CARDINAL OLIVEIRA 01/03/2000 CARLOS CESAR BRANCO BANDEIRA 08/09/2008 CARLOS EDUARDO BENEVIDES NETO 22/06/2006 CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 01/02/2003 CARLOS ELOY CARVALHO GUIMARAES 01/02/1987 CARLOS FERNANDO ZUPPO FRANCO 05/06/2013 CARLOS MAGNO DUQUE BACELAR 01/02/1999 CARLOS MURILO FELICIO DOS SANTOS 01/02/1967 CARLOS NELSON BUENO 01/02/1999 CARREL YPIRANGA BENEVIDES 17/12/1994 CASSIO GONCALVES 01/02/1987 CELIO DE OLIVEIRA BORJA 01/02/1983 CELSO BARROS COELHO 29/05/1987 CELSO BERNARDI 01/02/1995 CESAR ANTONIO DE SOUZA 08/11/2007 CESAR CALS DE OLIVEIRA NETO 08/08/2000 CESAR EPITACIO MAIA 12/12/1995 CLAIR DA FLORA MARTINS 01/02/2007 CLAUDIO MOREIRA PHILOMENO GOMES 01/02/1987 CLEMIR DA SILVA RAMOS 20/12/1999 CLEUBER BRANDÃO CARNEIRO 01/02/2007 DANIEL DA SILVA FILHO 01/02/1983 DARCY POZZA 01/02/1991 DELIO DOS SANTOS 01/02/1987 DELIO JOSE BRAZ 01/02/1995 DENISAR DE ALMEIDA ARNEIRO 01/02/1991 DERCIO AUGUSTO KNOP 01/02/1999 DEVANIR RIBEIRO 01/02/2015 DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA 22/11/1967 DJENAL GONÇALVES SOARES 01/02/1995 DOMINGOS DE FREITAS DINIZ NETO 01/02/1983 DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA 01/02/1995 DOMINGOS LEONELLI NETTO 01/02/1999 EDEN JOSE RODRIGUES PEDROSO 01/02/1995 EDESIO FRIAS DE ARAUJO 31/03/1994 EDMAR BATISTA MOREIRA 01/02/2011 EDSON EDINHO COELHO ARAUJO 01/01/2001 EDSON SILVA 13/05/1999 EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO 24/02/2014 EDUARDO FRANCISCO SCIARRA 01/02/2015 EDUARDO GALIL 01/02/1987 EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO 01/02/2003 EDUARDO PINHO MOREIRA 11/07/1999 EFRAIM DE ARAUJO MORAIS 01/02/2011 EGIDIO FERREIRA LIMA 01/02/1991 ELEOTERIO NAN SOUZA 01/02/1999 ELIEL RODRIGUES 01/02/1995 ELISEU LEMOS PADILHA 01/02/1999 ELIZABETE MENDES DE OLIVEIRA 11/05/1999 ELIZABETH AZIZE 01/02/1995 ELQUISSON DIAS SOARES 01/02/1987 EMIDIO ODOSIO PERONDI 01/02/1987 EMILIO ANTONIO SOUZA AGUIAR NINA RIBEIRO 01/02/1979 EMILIO EDDSTONE DUARTE GALLO 01/02/1987 EMILIO HOFFMANN GOMES 11/08/1973 ENOC ALMEIDA VIEIRA 01/02/1991 ERNANI DE QUEIROZ VIANA 01/02/1995 ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO sem informação ETIVALDO VADAO GOMES 01/02/2011 EUCLIDES GIROLAMO SCALCO 01/02/1991 EUCLYDES AFFONSO DE MELLO NETO 04/11/2001 EUNICE MAFALDA MICHILES MALTY 01/02/1991 EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ 01/02/1995 FABIANO BRAGA CORTES 01/02/1987 FABIO JOSÉ FELDMANN 14/05/2005 FELIPE MENDES DE OLIVEIRA 19/04/1999 FELIPE NERI DE ALMEIDA 01/02/1995 FELIX DE ALMEIDA MENDONÇA 01/02/1987 FERES JORGE ROCHA E SILVA UEQUED 17/11/1993 FERES OSRRAIA NADER 23/04/1994 FERNANDO DA SILVA MACHADO CARRION 01/02/1995 FERNANDO DANTAS FERRO 01/02/2015 FERNANDO DE VASCONCELOS COELHO 01/02/1983 FERNANDO GOMES OLIVEIRA 01/01/1997 FERNANDO LOPES DE ALMEIDA 09/02/1999 FIRMO FERNANDES DE CASTRO 01/02/1999 FLAVIANO FLÁVIO BAPTISTA DE MELO sem informação FLÁVIO JOSE ARNS 01/01/2011 FRANCISCO ARIOSTO HOLANDA 01/02/2015 FRANCISCO DE ASSIS KUSTER 31/10/1993 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES 01/01/2011 FRANCISCO DIAS ALVES 15/12/1988 FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS 20/12/2006 FRANCISCO EVANGELISTA DE FREITAS 01/02/1995 FRANCISCO GONÇALVES FILHO 01/02/2007 FRANCISCO HUMBERTO BEZERRA 31/01/1983 FRANCISCO MOZARILDO DE MELO CAVALCANTI 11/06/1994 FRANCISCO ORESTE LIBARDONI 01/02/1983 FRANCISCO ROMMEL FEIJÓ DE SÁ 01/01/2005 FRANCISCO ROSSI DE ALMEIDA 14/03/2011 FRANCISCO SÉRGIO TURRA 28/03/2008 FRANCISCO TEOTONIO NETO 01/02/1979 FUED JOSE DIB 15/03/1988 GASTÃO DIAS VIEIRA 01/02/2015 GASTONE RIGHI CUOGHI 01/02/1995 GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA 01/02/2011 GENEBALDO DE SOUZA CORREIA 21/03/1994 GENESIO VIEIRA DE BARROS 09/01/1990 GEORGE TAKIMOTO 01/02/1995 GERALDO BULHOES BARROS 01/02/1991 GERALDO SIMOES DE OLIVEIRA 01/02/2015 GERALDO THADEU PEDREIRA DOS SANTOS 01/02/2015 GERARDO HENRIQUE MACHADO RENAULT 01/02/1987 GERMANO ANTONIO RIGOTTO 09/10/2006 GERSON DOS SANTOS PERES 01/02/2003 GERVASIO JOSÉ DA SILVA 27/05/2015 GETULIO AFONSO PORTO NEIVA 01/02/1995 GILSON MACHADO GUIMARAES FILHO 01/02/1995 GIOVANNI CORREA QUEIROZ 01/02/2003 GUIDO MOESCH 01/02/1987 HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA 01/02/2003 HAROLDO FREITAS PIRES DE SABOIA 16/06/2000 HAROLDO SANFORD DE BARROS 01/02/1991 HARRY ALZIRO SAUER 01/02/1987 HEGEL MORHY 15/02/1967 HELENO AUGUSTO DE LIMA 08/03/2007 HELIO CESAR ROSAS 01/02/1999 HELIO MOACYR DE SOUZA DUQUE 01/02/1991 HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES 01/02/2015 HENRIQUE HELION VELHO DE CORDOVA 01/02/1991 HENRIQUE LIMA SANTOS 15/02/1967 HENRIQUE MAURICIO FANSTONE 01/01/1982 HERACLITO DE SOUSA FORTES 01/11/1991 HERMES ZANETI 03/09/1993 HILDERICO PEREIRA OLIVEIRA 01/02/1983 HORACIO MATOS JUNIOR 02/01/1986 HUGO MATIAS BIEHL 01/02/2003 HUMBERTO GUIMARAES SOUTO 06/07/1995 IBRAHIM ABI-ACKEL 01/02/1983 IBSEN VALLS PINHEIRO 19/05/1994 IGO IWANT LOSSO 01/02/1983 ILDEU ALVES DE ARAÚJO 01/02/2007 IRAJA ANDARA RODRIGUES 01/02/1991 IRAPUAN TEIXEIRA 09/02/2012 IRINEU COLATO 01/06/1995 IRMA ROSSETTO PASSONI 01/02/1995 ISRAEL PINHEIRO FILHO 01/02/1999 ITALO FITTIPALDI 01/02/1975 IVAN VALENTE 01/02/1999 IVANDRO MOURA CUNHA LIMA 01/02/1999 IVO VANDERLINDE 19/12/1992 JACKSON BARRETO DE LIMA 26/08/1987 JAIRO ALFREDO OLIVEIRA CARNEIRO 01/02/2007 JAIRO MONTEIRO DA CUNHA MAGALHAES 01/02/1987 JAQUES WAGNER 05/12/2014 JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS 01/02/1999 JAYME MANOEL TAVARES NEIVA DE SANTANA 01/02/1999 JERONIMO DE OLIVEIRA REIS 10/09/2005 JESUS ELIAS TAJRA 01/02/1995 JOÃO ALBERTO DE SOUZA 01/02/1987 JOÃO ALMEIDA DOS SANTOS 01/02/2011 JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 20/09/2005 JOÃO BATISTA DA SILVA FAGUNDES 01/02/1995 JOÃO BOSCO FRANÇA CRUZ 27/12/2002 JOÃO CANDIDO LINHARES 01/02/1983 JOÃO CARLOS COSER 13/03/2006 JOÃO DE DEUS ANTUNES 01/02/1995 JOÃO DURVAL CARNEIRO 01/02/1983 JOÃO FELIPE DE SOUZA LEÃO 31/12/2014 JOÃO GILBERTO LUCAS COELHO 01/02/1987 JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA 01/02/2003 JOÃO MACHADO ROLLEMBERG MENDONCA 01/02/1991 JOÃO MAIA DA SILVA FILHO 21/10/1997 JOÃO MIGUEL FEU ROSA 01/02/2007 JOÃO OLIVIR GABARDO 01/08/1984 JOÃO ORLANDO DUARTE DA CUNHA 01/02/1991 JOÃO PAULO DE ARRUDA FILHO 01/02/1983 JOÃO PAULO LIMA E SILVA 01/02/2015 JOÃO PAULO PIRES VASCONCELOS 01/02/1995 JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO 01/01/1989 JOÃO RICARDO DE LYRA MENDES 01/02/2003 JOÃO RODOLFO RIBEIRO GONCALVES 01/02/1995 JOÃO TOTA SOARES DE FIGUEIREDO 01/02/2003 JOÃO VALVITE PAGANELLA 01/02/1987 JOAQUIM CARLOS DEL BOSCO AMARAL 01/02/1991 JOAQUIM DE MELO FREIRE 01/02/1991 JOAQUIM SUCENA RASGA 01/02/1995 JOAQUIM VICENTE FERREIRA BEVILACQUA 22/06/1990 JOEL PEREIRA LIMA 01/02/1983 JOEL VIVAS DE SOUZA 01/01/1986 JORGE KHOURY HEDAYE 01/02/2011 JORGE LUIZ MOURA 22/11/1984 JORGE TADEU MUDALEN 27/01/2005 JORGE VIANNA DIAS DA SILVA 01/02/1991 JORGE WILSON ARBAGE 01/02/1991 JÓRIO DE BARROS CARNEIRO 01/02/1995 JOSE ADAUTO BEZERRA 29/06/1984 JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO 01/02/2015 JOSÉ ALENCAR FURTADO 01/02/1987 JOSE ALVES TORRES 01/02/1983 JOSE AUGUSTO DA SILVA RAMOS 01/02/1999 JOSÉ CARDOSO DUTRA 01/02/1995 JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA 01/02/2011 JOSE CARLOS DE MORAES VASCONCELLOS 01/02/1995 JOSE CARLOS DE SABOIA MAGALHAES NETO 28/03/1996 JOSE CARLOS MESQUITA TEIXEIRA 01/02/1987 JOSE CARLOS RAPOSO FAGUNDES NETTO 28/02/1987 JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS 08/12/1993 JOSE DE CAMARGO 01/02/1991 JOSE DE CASTRO COIMBRA 01/02/1999 JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES 01/02/1991 JOSÉ DIAS DE MACEDO 01/02/1971 JOSÉ DOS SANTOS FREIRE 01/02/1991 JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR 13/08/2005 JOSÉ EGYDIO TINOCO NETO 01/02/1999 JOSÉ ELIAS MOREIRA 01/02/1995 JOSÉ EUDES FREITAS 21/09/1996 JOSÉ EUDORO REIS TUDE 20/12/1998 JOSÉ FREJAT 01/02/1987 JOSÉ GENOINO NETO 02/08/2005 JOSÉ GERALDO RIBEIRO 01/02/1995 JOSE GILTON PINTO GARCIA 05/01/1991 JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 17/04/2000 JOSÉ JOAQUIM DIOGO 01/02/1995 JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA 01/02/2007 JOSÉ LINHARES PONTE 01/02/2015 JOSÉ LOURENÇO MORAIS DA SILVA 01/02/1995 JOSE LUIZ MARTINS MAIA 01/02/1995 JOSÉ MARIA EYMAEL 01/02/1995 JOSÉ MARIO FROTA MOREIRA 01/02/1987 JOSÉ MASCI DE ABREU 28/01/2003 JOSÉ MAURICIO LINHARES BARRETO 01/02/1999 JOSÉ MUCIO MONTEIRO FILHO 28/09/2009 JOSÉ OLIVEIRA COSTA 01/02/1999 JOSÉ ROBERTO FARIA LIMA 01/02/1979 JOSÉ RODRIGUES BORBA 18/10/2005 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS MOREIRA 01/02/1999 JOSÉ SEVERIANO CHAVES 01/02/2015 JOSÉ TADEU BENTO FRANÇA 21/04/1996 JOSÉ TARGINO MARANHAO 01/01/1995 JOSÉ TAVARES DE MOURA NETO 28/02/1993 JOSÉ TELES DE MENDONÇA 01/03/2003 JOSÉ THEODORO MENDES 01/02/1991 JOSÉ TINOCO MACHADO DE ALBUQUERQUE 01/02/1991 JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA 01/02/1995 JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS 01/01/1989 JUAREZ BATISTA 01/02/1987 JULIO AUGUSTO MAGALHÃES MARTINS 01/02/1987 JULIO COSTAMILAN 01/02/1991 JUNJI ABE 01/02/2015 JUSTIMIANO AUGUSTO DE ARAUJO TREIN 01/02/1987 KOYU IHA 01/02/1999 LAEL VIEIRA VARELLA 01/02/2015 LAERTE RAMOS VIEIRA 01/02/1979 LAIRE ROSADO FILHO 01/02/2003 LAZARO FERREIRA BARBOZA 01/02/1995 LELIO MIGUEL ANTUNES DE SOUZA 01/02/1991 LEORNE MENESCAL BELEM HOLANDA 01/02/1987 LEUR ANTONIO DE BRITTO LOMANTO 01/02/2003 LEVY GONCALVES TAVARES 01/02/1971 LUCIA DALTRO DE VIVEIROS 01/02/1987 LÚCIA VANIA ABRÃO COSTA 01/02/1995 LUDGERO RAULINO DA SILVA NETO 01/02/1987 LUIS ROBERTO ANDRADE PONTE 01/01/1999 LUIZ ALBERTO SOYER 30/03/1994 LUIZ ALFREDO SALOMAO 21/01/2000 LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO 03/06/2008 LUIZ CANDIDO DURÃO 01/02/1999 LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA 01/02/1991 LUIZ CARLOS DA SILVA 18/04/2015 LUIZ CARLOS LEAL BRAGA 01/02/1975 LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU 01/02/2015 LUIZ GONZAGA SOARES LEAL 01/02/1991 LUIZ MOREIRA DA SILVA 01/02/2003 LUIZ OTAVIO ZIZA MOTA VALADARES 14/10/1995 LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO 01/02/2007 LUIZ PRATA GIRÃO 28/01/1999 LUIZ VIANNA NETO 01/02/1995 LYGIA MARIA LESSA BASTOS 01/02/1983 LYRIO BERTOLI 01/02/1971 MAGNUS FRANCISCO ANTUNES GUIMARAES 01/02/1983 MANOEL AFFONSO DE MELLO NETO 20/04/1993 MANOEL ALCIDES MODESTO COELHO 01/02/1999 MANOEL ANTONIO RODRIGUES PALMA 01/02/1999 MANOEL BEZERRA DE MELO 01/02/1991 MANOEL FIGUEIREDO CASTRO 23/10/2000 MANOEL MESSIAS GOIS 06/08/1998 MANOEL NAZARETH SANT’ANNA RIBEIRO 01/02/1995 MANOEL SALVIANO SOBRINHO 01/02/2015 MANUEL FRANCISCO VIANA NETO 03/06/2002 MANUEL ROSA DA SILVA 23/12/2015 MARCELINO ROMANO MACHADO 01/02/1995 MARCELO DE SOUZA LUZ 15/02/1999 MARCELO FORTES BARBIERI 21/11/2006 MARCELO RIBEIRO CORDEIRO 01/02/1991 MARCIA MARIA D’AVILA CIBILIS VIANA 26/08/1999 MARCIO BAROUKEL DE SOUZA BRAGA 01/02/1991 MARCIO JOSE DE CARNEIRO MACEDO 01/02/1987 MARCONDES IRAN BENEVIDES GADELHA 01/02/2003 MARCOS GUIMARÃES DE CERQUEIRA LIMA 01/02/1999 MARCOS KERTZMANN 27/08/2001 MARIA APARECIDA CAMPOS STRAUS 01/02/1999 MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO 01/02/2003 MARIA LAURA SALES PINHEIRO 01/02/1999 MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA 01/02/2003 MARILU SEGATTO GUIMARÃES 15/10/2001 MARINO CLINGER TOLEDO NETTO 01/02/1996 MARIO ALVES MOREIRA 01/02/1983 MARIO GENIVAL TOURINHO 01/01/1984 MARIO HATO 01/02/1987 MARIO MARTINS 01/02/1999 MARIO MORAES CHERMONT 01/02/1995 MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE 17/09/2014 MATHEUS IENSEN 01/02/1995 MAURICIO DE FREITAS TEIXEIRA CAMPOS 01/02/1999 MAURILIO FIGUEIRA DE FERREIRA LIMA 01/02/1995 MAX FREITAS MAURO 01/02/2003 MILTON MENDES DE OLIVEIRA 20/10/2006 MIRO TEIXEIRA 01/02/1983 MURILO AGOSTINHO PINHEIRO 01/02/1999 MURILO FERREIRA DE REZENDE 01/02/1995 NAPHTALI ALVES DE SOUZA 05/12/1996 NARCISO MENDES DE ASSIS 18/07/1996 NELSON ALVES DE AGUIAR 01/02/1991 NELSON DO CARMO 09/03/1991 NELSON LUIZ PROENÇA FERNANDES 01/02/2011 NELSON MORRO 01/02/1995 NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA 14/01/2000 NELTON MIGUEL FRIEDRICH 26/11/1998 NEUTO FAUSTO DE CONTO 01/02/1999 NEY LOPES DE SOUZA 01/03/2007 NEY ORTIZ BORGES 12/08/1965 NÍCIAS LOPES RIBEIRO 01/02/2007 NILMÁRIO DE MIRANDA 31/12/2002 NILSO ROMEU SGUAREZI 01/02/1991 NILTON GOMES DE OLIVEIRA 01/02/2007 NIVALDO PASSOS KRUGER 26/03/1992 OCTAVIO TORRECILLA 01/02/1983 ODACIR KLEIN 01/02/1999 ODELMO LEÃO CARNEIRO SOBRINHO 01/01/2005 ODENIR LAPROVITA VIEIRA 01/02/1999 OLY ERICO DA COSTA FACHIN 01/02/1987 OSCAR DIAS CORREA JUNIOR 14/08/1999 OSMAR LEITÃO ROSA 01/02/1999 OSMIR D’ALBUQUERQUE LIMA FILHO 01/02/1999 OSORIO ADRIANO FILHO 01/02/1999 OSORIO LEÃO SANTA CRUZ 01/02/1995 OSVALDO AFONSO BENDER 01/02/1995 OSVALDO EVANGELISTA DE MACEDO 01/02/1991 OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA 11/06/1987 OSWALDO BRABO DE CARVALHO 01/02/1987 OSWALDO DORETO CAMPANARI 01/02/1991 OTAVIO CECCATO 18/02/1983 OTTO SANTOS DA CUNHA 01/02/1995 PAULINO CICERO DE VASCONCELLOS 01/02/1995 PAULO CESAR MARQUES DE VELASCO 16/07/2013 PAULO CRUZ PIMENTEL 01/02/1991 PAULO DAVID DA COSTA MARQUES 01/02/1987 PAULO DE TARSO LUSTOSA DA COSTA 01/02/1999 PAULO DE TARSO SANTOS 19/05/1964 PAULO DE TARSO TAVARES SILVA 04/01/2007 PAULO GABRIEL GODINHO DELGADO 01/02/2007 PAULO GILBERTO GOUVEA DA COSTA 13/05/2003 PAULO HESLANDER COUTO 01/02/1999 PAULO ROBERTO BAUER 20/03/2007 PAULO ROBERTO DUARTE PORTUGAL 03/05/1998 PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 18/10/2005 PAULO ROBERTO GOMES MANSUR 07/07/2001 PAULO SERGIO RAMOS BARBOZA 07/04/1995 PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN 18/12/1998 PAULO WAGNER LEITE DANTAS 18/12/2014 PAULO ZARZUR 28/11/1991 PEDRO ARTHUR SAMPAIO 01/02/1987 PEDRO CEOLIN SOBRINHO 01/02/1991 PEDRO DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO 01/02/1987 PEDRO DE LUCENA DIAS 01/02/1983 PEDRO IRUJO YANIZ 01/02/2007 PHILEMON RODRIGUES DA SILVA 31/07/2008 RAIMUNDO DA CUNHA LEITE 01/02/1987 RALPH BIASI 01/02/1991 RAPHAEL BALDACCI FILHO 01/02/1983 RAPHAEL FARACO 26/01/1983 RAQUEL CANDIDO E SILVA 17/06/2001 RAUL CARLOS ANDRADE FERRAZ 01/02/1991 RAYMUNDO TARCISIO DELGADO 22/01/1999 RAYMUNDO URBANO 01/02/1987 REGINALDO DA SILVA GERMANO 06/04/2016 REINHOLD STEPHANES 01/02/1987 REMI ABREU TRINTA 01/02/2007 RENATO ANTONIO JOHNSSON 01/02/1999 RENATO DE MELLO VIANNA 01/02/2003 RICARDO WAGNER DE CARVALHO LAGO 15/02/1994 RITA DE CASSIA PASTE CAMATA 01/02/2011 ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO 15/09/2005 ROBERTO LUCIO ROCHA BRANT 01/02/2007 ROBERTO MAGALHÃES MELO 04/07/1998 ROBERTO SOARES PESSOA 12/06/2007 ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE 01/02/1999 ROBERTO VILLAR TORRES 01/02/1995 ROMEL ANIZIO JORGE 01/02/2007 RONALDO MIRO ZÜLKE 01/02/2015 ROSILDA DE FREITAS 23/01/1999 RUBEM GUANAIS DOURADO 01/02/1983 RUBEM MEDINA 01/02/2003 RUBEN FIGUEIRÓ DE OLIVEIRA 13/09/1989 RUBENS BUENO 25/06/2008 RUBERVAL FRANCISCO PILOTTO 16/07/1997 RUY BRITO DE OLIVEIRA PEDROZA 25/01/1984 RUY OSWALDO CODO 17/05/1984 SALVADOR ZIMBALDI FILHO 05/06/2015 SAMIR TANNUS 01/02/1995 SANDRA MARIA DA ESCÓSSIA ROSADO 01/02/2015 SANDRA MARTINS CAVALCANTI 01/02/1995 SANDRA MEIRA STARLING 01/02/1999 SAULO GARCIA QUEIROZ 01/02/1999 SEBASTIÃO AUGUSTO BARBOSA NETO 03/02/2014 SEBASTIAO NAVARRO VIEIRA FILHO 01/02/1987 SÉRGIO CERQUEIRA BARCELLOS 01/02/2003 SÉRGIO MANOEL DA CRUZ 03/12/1992 SÉRGIO MARIO FERRARA 31/03/1994 SÉRGIO MAURICIO BRITO GAUDENZI 01/02/1995 SÉRGIO SPADA 14/12/2004 SILAS BRASILEIRO 01/02/2007 SILVIO DE ANDRADE ABREU JUNIOR 01/02/1999 STELIO DIAS 01/02/1991 TADASHI KURIKI 01/02/1995 TELMO JOSE KIRST 01/02/2003 THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 01/01/1997 TILDEN JOSE SANTIAGO 01/02/2003 UBALDO PORTO DANTAS 28/12/1993 ULDURICO ALVES PINTO 14/01/2003 USHITARO KAMIA 01/02/1999 VALDEMAR CORAUCI SOBRINHO 01/02/2007 VALDEMAR COSTA NETO 01/08/2005 VALDIR COLATTO 15/01/1999 VALDOMIRO ROCHA LIMA 01/02/1995 VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA 03/01/1995 VASCO FERNANDE FURLAN 01/02/1995 VICENTE MANOEL LEITE ANDRE GOMES 01/02/1999 VICTOR FONTANA 01/02/1991 VICTOR JOSE FACCIONI 01/02/1995 VIGOLVINO WANDERLEY MARIZ 01/02/1987 VILMAR DA SILVA ROCHA 01/02/2015 VINICIUS CANSANÇÃO FILHO 01/02/1991 VIRGILDASIO DE SENNA 01/02/1991 VITTORIO MEDIOLI 01/02/2007 VIVALDO VIEIRA BARBOSA 01/02/1995 VLADIMIR GRACINDO SOARES PALMEIRA 01/02/1995 WAGNER GONCALVES ROSSI 01/02/1999 WALBER SOUZA GUIMARAES 01/02/1987 WALDIR FRANCISCO GUERRA 01/02/1995 WALDMIR BELINATI 29/12/1984 WALDOMIRO BARANCELLI FIORAVANTE 03/09/2004 WALDYR ORTENCIO PUGLIESI 01/02/1991 WALMOR PAULO DE LUCA 01/02/1991 WALTER DE CASTRO 01/02/1983 WERNER WANDERER 01/02/2003 WILDY VIANNA DAS NEVES 01/02/1987 WILMAR DALLANHOL 01/02/1979 WILSON JOAO CIGNACHI 01/02/1999 WILSON LEITE BRAGA 03/03/1983 WILSON VAZ 01/02/1987

Mais sobre Previdência

Continuar lendo